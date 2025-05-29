الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

إقامة صلاة الجنازة على جثمان والد الدكتور علاء عبد السلام بمسجد السيدة نفيسة

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، فيتو

 أقيمت صلاة الجنازة على جثمان والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا، عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وسيتم تشييع الجثمان بعد قليل إلى مثواه الأخير بمقابر الخيالة.

ورحل عن عالمنا اليوم الخميس والد الدكتور علاء عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية".


ونعى جميع الفنانين والعاملين بدار الأوبرا المصرية والد الدكتور علاء عبد السلام، وتقدموا له بخالص العزاء والمواساة داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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علاء عبد السلام الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية

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