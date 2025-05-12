المخرج كريم الشناوي ضيف معتز الدمرداش ببرنامج "ضيفي"

يحل المخرج الشاب كريم الشناوي ضيفًا على الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “ضيفي”، الذي يقدمه عبر شاشة قناة “الشرق بلومبرج”، حيث سجل الدمرداش الحلقة داخل منزل الشناوي بالقاهرة منذ يومين.

وكشف كريم الشناوي تفاصيل وكواليس مسلسل “لام شمسية”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، خاصة أن كان يناقش قضية هامة للغاية، وهي الإعتداء الجنسي على الأطفال.

وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السعدني وأمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وصفاء الطوخي وعلي قاسم ولجين عمران وثراء جبيل وآخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم.

المخرج كريم الشناوي

من جانب آخر، قال المخرج كريم الشناوي إنه لا يمكن لأي لجنة إنقاذ الدراما ما لم ينشغل الخبراء والعلماء بتخصصاتهم أولا.

وكتب المخرج كريم الشناوي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: "مفيش "لجنة" هتنقذ الدراما".

وتابع المخرج: “تطوير الدراما هيحصل لما أعضاء لجان إنقاذ الدراما من الخبراء بجميع العلوم والتخصصات يروحوا ينقذوا تخصصاتهم الأول وهتلاقي الدراما بقت كويسة لوحدها.

واختتم المخرج كريم الشناوي قائلًا: “كل واحد يحل في ورقته!”

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