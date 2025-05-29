الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ياسر جلال يحتفل بتخرج ابنته من الثانوية العامة

ياسر جلال يحتفل بتخرج
ياسر جلال يحتفل بتخرج ابنته من الثانوية العامة

احتفل الفنان ياسر جلال بتخرج ابنته “قدرية” من الثانوية العامة الألمانية بتفوق.

 

ونشر ياسر جلال صورا من الاحتفال عبر حساباته على السوشيال ميديا وعلق قائلا: "مبروك يا قدرية التخرج من الثانوية العامة الألمانية "الأبيتور" بتفوق ما شاء الله.

 

مسلسل جودر

وكان قد شهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال عبر قناة ON، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

 

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري.

 

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