أخبار مصر: مصير عماد النحاس مع الأهلي، الزمالك يتلقى ضربة موجعة من فيفا، محكمة تجمد "رسوم ترامب"، قفزة غير متوقعة للذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

عماد النحاس يكشف عن مصيره مع الأهلي وما دار بينه وبين الخطيب أثناء تسليم الدرع (فيديو)

كشف عماد النحاس المدير الفني للنادي الاهلي، عن موقفه من الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب الدروي الممتاز الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف نظيفة.

مصر للطيران تنظم اليوم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الخميس 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

مندوب فلسطين ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن (فيديو)

انفجر رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالبكاء خلال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، وذلك خلال حديثه عن الفظائع والجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة بتاريخ البشرية بحق أهل غزة.

الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي مجددًا في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق.

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس، باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025.

بعد التتويج باللقب الـ45، أرقام تاريخية للنادي الأهلي في الدوري المصري

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

تلاعب بالألفاظ أم سد فجوات، تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن حالة من التفاؤل في البيت الأبيض، بأن اقتراحًا جديدًا من مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف قد يسهم في سد الفجوات بين إسرائيل وحماس، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في غزة قريبًا.

حالة الطقس اليوم الخميس، رياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء ومناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد بنهائي سوبر السلة

تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة للتصفية النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز مجموعة الهبوط بـ 4 مباريات.

رسميا، إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب ويوجه رسالة للرئيس الأمريكي

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع المفاجئ

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.5.29 وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة، وسط توقعات بارتفاع الاسعار العالمية فى البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري

اعتذر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لجهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن عبر صفحته على إنستجرام بعد تتويج الأهلي بالدوري.

محكمة أمريكية توقف جزءا من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الدول

أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما فيها بعض الرسوم التي فرضها في 2 أبريل الماضي.

إيهاب توفيق يحتفل على الهواء بدرع الدوري الـ 45 ويعلن عن أغنية جديدة للأهلي (فيديو)

أعلن المطرب إيهاب توفيق، تجهيزه أغنية جديدة للنادي الأهلي احتفالا بتتويجه بلقب الدوري الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف نظيفة.

أهان القضاة، أول تعليق من البيت الأبيض بعد تجميد "رسوم ترامب"

ندد متحدث باسم البيت الأبيض، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.

مسن ينهي حياة زوجته بـ21 طعنة بالشرقية

أقدم مسن على قتل زوجته بعد أن طعنها بـ 21 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، في جريمة مروعة شهدتها مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتشير التحريات الأولية إلى تورط زوجها في ارتكاب الواقعة إثر خلافات زوجية.

صرخة في حضرة الصمت، مندوب الجزائر يحرج مجلس الأمن بمأساة آلاء النجار والطفلة وردة (فيديو)

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بعد 50 عاما من الانتظار، اختراق علمي قد ينقذ أرواح الملايين حول العالم من بكتيريا قاتلة

أعلنت شركة سويسرية للأدوية عن دخول مضاد حيوي تجريبي واعد يدعى "زوسورابالبين" مراحله النهائية من الاختبارات السريرية على البشر، ما يمهد الطريق لإنقاذ ملايين الأرواح حول العالم.

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