ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة إيفرتون، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال ضد إيفرتون

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، هينكابي، كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس، زوبيميندي، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس

ويعد آرسنال ومان سيتي أكثر أندية الدوري الإنجليزي تحقيقا للفوز في المسابقة بعدد 11 فوز ويليهم أستون فيلا بعدد 10 انتصارات ثم تشيلسي وليفربول بعدد 8 انتصارات.

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 16 برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة ثم تشيلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح في المركز السابع برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس وكريستال بالاس صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

