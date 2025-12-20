محمد أبو العلا يخطف الأنظار بقراءة من آل عمران في «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

أشاد الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بأداء المتسابق القارئ محمد أبو العلا، ببرنامج دولة التلاوة، مؤكدًا أنه «منشاوي حتى النخاع»، معبّرًا عن إعجابه بالخشوع والالتزام في التلاوة.

وأضاف عبد الوهاب أن المتسابق أظهر ذكاءً فنيًا في اختيار الآية التي ألقتها أمام الشيخ أحمد نعينع، ما يعكس وعيه الفني ورغبته في الوصول إلى أعلى درجات التأثير القرآني.

الشيخ حسن عبد النبي: قراءة متقنة مع ملاحظات على المدود

وصف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، تلاوة محمد أبو العلا بأنها متقنة والأحكام جيدة، مشيرًا إلى أن المدود ليست متساوية بالكامل، لكنها لا تقلل من جودة الأداء العام، مؤكّدًا أن التلاوة تعكس مستوى عاليًا من الاحترافية والالتزام بقواعد التجويد.

الدكتور أحمد نعينع: صوت جميل وإبداع مستلهم من محمد صديق المنشاوي

أما القارئ الكبير الدكتور أحمد نعينع فأشاد بجمال الصوت، مشيرًا إلى أن محمد أبو العلا يقلد الشيخ محمد صديق المنشاوي العملاق، لكنه أضاف لمسته الفنية الخاصة، خاصة في مقام النهاوند الواحد، موضحًا أن الإضافات يجب أن تكون محسوبة ومدروسة لتعزز من قوة التلاوة دون المساس بروح الأداء الأصلي.

دولة التلاوة.. منصة لاكتشاف الأصوات القرآنية المستلهمة من عمالقة القراءة

تأتي هذه التقييمات ضمن فلسفة برنامج «دولة التلاوة» التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتوجيهها علميًا وفنيًا، مع السماح لهم بالاستلهام من عمالقة التلاوة المصرية، لضمان استمرار إرث المدرسة القرآنية الأصيلة مع تطوير لمسات شخصية تضفي روحًا عصرية على الأداء.

رسالة برنامج دولة التلاوة: الجمع بين الأصالة والإبداع في التلاوة

وتؤكد تلاوة محمد أبو العلا أن التمسك بالمدرسة المصرية العريقة مع القدرة على إضفاء لمسات شخصية هو سر التميز في التلاوة، وهو ما يسعى البرنامج إلى ترسيخه في كل حلقة، ليكون القرآن مصدرًا للإبداع والخشوع معًا.

