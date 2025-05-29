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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الخميس، رياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء ومناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدًا الخميس 29-5-2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الخميس 29-5- 2025 بمحافظة البحيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

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