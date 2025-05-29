أسعار الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع المفاجئ

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.5.29 وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة، وسط توقعات بارتفاع الاسعار العالمية فى البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري.



سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا “بيع”، 5251 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهًا “بيع”، 4595 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3960 جنيهًا “بيع”، 3938 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36960 جنيهًا “بيع”، 36760 جنيهًا “شراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وكانت ارتفعت أسعار الذهب امس الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حد من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 3308.30 دولار.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، مؤجلا تطبيقها إلى التاسع من يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد المكون من 27 دولة.

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

ومن جانبه أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “ فيتو ”: أنه لا يوجد انهيار الاسعار محليا وأن الاسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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