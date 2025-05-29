عماد النحاس يكشف عن مصيره مع الأهلي وما دار بينه وبين الخطيب أثناء تسليم الدرع (فيديو)

كشف عماد النحاس المدير الفني للنادي الاهلي، عن موقفه من الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب الدروي الممتاز الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف نظيفة.

وقاد النحاس الأهلي في 6 مباريات حقق خلالها الفوز بالعلامة الكاملة.

كده انتهت مهمتك مع الأهلي ولا لسه مستمر؟ عماد النحاس يرد

وقال للإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي: "لم أتحدث مع الإدارة في أي شيء عن المستقبل ووجودي في النادي الأهلي شرف لي وما طلبوه مني تم تنفيذه وبكل تأكيد أتمنى التواجد في أي دور بالنادي الأهلي وهذا أقل شيء نقدمه للنادي".

كده إنتهت مهمتك مع الأهلي ولا لسه مستمر؟ عماد النحاس يرد لأول مرة مع حارس الأهلي #حارس_الاهلي pic.twitter.com/zJ0iyagRH1 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 29, 2025

وتابع: لسه ما اتكلمناش في أي حاجة واللي جي هو اللي ربنا كاتبه، وفي الفترة اللي جاية إيه الترتيب الله أعلم".

وعن لقائه الكاتبن محمود الخطيب رئيس النادي لحظة تسليم درع الدوري قال “النحاس”: "كانت تهنئة فقط ولم نتطرق لأي شيء، وكنا مركزين أكتر على المباراة النهائية".

عماد النحاس يكشف تفاصيل المكالمة الأولى له لتولي قيادة الأهلي

كما روى "النحاس" تفاصيل المكالمة الأولى له لتولي قيادة الأهلي والجلسة مع الخطيب وقال: "محمد يوسف اتصل بي وأخبرني إنه أصبح المدير الرياضي للأهلي وقال لي إن الأهلي يحتاج أن أتولى تدريبه لمدة 6 مباريات والمكالمة لم تستمر أكثر من دقيقة وفي اليوم التالي اجتمعت مع محمود الخطيب واتفقنا على كل شيء سيحدث".

عماد النحاس يكشف تفاصيل المكالمة الأولى له لتولي قيادة الأهلي والجلسة مع الخطيب #حارس_الاهلي pic.twitter.com/uGvqPUp6at — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 28, 2025

وتابع: " قابلت محمود الخطيب منذ فترة وشعرت بقلقه من المباراة الأخيرة وأخبرني بضرورة عدم شعور اللاعبين إن الدوري قد حسم وهذا ما تمكنا من فعله بدخولنا لمعسكر مبكر عن المباراة وأخبرناهم إننا يجب أن نلعب ونفوز ثم نحتفل وكل لاعب سيحتفل بالطريقة التي يحبها".

وعن موقف علي معلول وبكائه بعد التتويج بلقب الدوري أضاف عماد النحاس: "علي معلول من اللاعبين الذين تحدثت معهم وأخبرته إنني مررت بنفس الظروف وإنني أريده أن يشعر بالسعادة، والمشكلة هي إننا كنا نلعب الكثير من المباريات في وقت قصير وأنا من المدربين الذين يحبون تثبيت التشكيل ومهما حدث لقد صنع تاريخا كبيرا مع الأهلي".

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