محكمة أمريكية توقف جزءا من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الدول

أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكما بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما فيها بعض الرسوم التي فرضها في 2 أبريل الماضي.

رسوم ترامب

وأصدرت المحكمة قرارها، يوم الأربعاء، بعد أن قدم عدد من الشركات الصغيرة دعوى قضائية ضد رسوم ترامب في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنها تكبدت خسائر جراء قرار الرئيس.

الرسوم على الصين والمكسيك

ويوقف قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وهي تشمل الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم.

ولم يشمل القرار الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، التي فرضها ترامب تحت قانون آخر.

قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة

واعتبر القضاة أن رسوم ترامب تتجاوز الصلاحيات التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.

ولم يعلق البيت الأبيض على قرار المحكمة على الفور.

ويشير خبراء القانون إلى أن الإدارة الأمريكية قد تقدم طعنا في قرار المحكمة وتوقفه بقرار من محكمة أخرى ذات مستوى أعلى.

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