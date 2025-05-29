إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري

اعتذر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لجهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن عبر صفحته على إنستجرام بعد تتويج الأهلي بالدوري.

وكتب إمام عاشور: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. موسم شاق وصعب كان نفسنا نحقق فيه أكثر من بطولة.. سعيد بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخ الأهلي.. سعيد بلقب الهداف وسعيد أكثر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف".

وواصل عاشور: "ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليًّا بشكر الجميع والاستعداد لكأس العالم للأندية.. وفي النهاية بستغل الفرصة دي وأكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لـمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن.. ودايمًا في خدمة منتخب مصر".

رسالة أمام عاشور، فيتو

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