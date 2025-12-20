شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

18 حجم الخط

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في حادث إشعال شقيق ناصر البرنس مالك المطعم الشهير، النار في نفسه أمام المطعم الجديد الخاص بشقيقه، في مدينة الشيخ زايد.

خلافات مالية سابقة

وأفاد شهود العيان أن خلافات مالية سابقة مع شقيقه مالك المحل الشهير، دفعته للتوجه للمحل وإشعال النار فى نفسه أمامه، وأوضحوا أنهم أسرعوا لإنقاذه، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، وتمت الاستعانة بسيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى، عقب إصابته بحروق بالبطن والرقبة.



تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد



البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة شخص بحروق، أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن شقيق ناصر البرنس يبلغ من العمر 43 سنة، حرق نفسه أمام المطعم المفتتح حديثا، لخلاف بينهما، ورغبة المصاب في الحصول على أموال من شقيقه ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، واستدعاء شقيقه ناصر البرنس لسماع أقواله فى الحادث.

