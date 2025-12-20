«نفسنا نيجى نصلي وراك»، علي محمد يخطف القلوب في دولة التلاوة

18 حجم الخط

شهدت حلقة برنامج دولة التلاوة، مساء اليوم السبت، لحظة مميزة مع مشاركة المتسابق القارئ علي محمد بتلاوة آيات من سورة الأعراف، حيث لاقت تلاوته صدى واسعًا داخل لجنة التحكيم، التي أجمعت على جمال الصوت وقوة الحضور، مع توجيهات فنية تؤكد أن المتسابق يسير على طريق التميز بثبات.

الشيخ حسن عبد النبي: صوت قوي وجميل لكن يحتاج إلى ضبط أدق للمدود والمط

أشاد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، بقوة وجمال صوت المتسابق، معتبرًا أن علي محمد يمتلك خامة صوتية مميزة، لكنه أشار إلى وجود بعض الملاحظات المتعلقة بعدم تسوية المدود والمبالغة في مط بعض الكلمات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القراءة جيدة وتعكس أساسًا صحيحًا في التلاوة.

الدكتور طه عبد الوهاب: موهبة حقيقية وبشائر مستقبل مشرق داخل دولة التلاوة

من جانبه، عبّر الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، عن إعجابه الشديد بأداء المتسابق، مؤكدًا أن علي محمد موهوب بالفطرة، وأنه يتوقع له مستقبلًا باهرًا في عالم التلاوة، خاصة إذا واصل الالتزام بالتعلم والتطوير الفني.

الدكتور أحمد نعينع: صوت جميل يحتاج فقط إلى الانتباه لتفاصيل المدود والمط

أما القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع، فأثنى على جمال صوت علي محمد وتأثيره، مشيرًا إلى أن الملاحظات تتركز فقط في ضرورة الانتباه للمدود والمط، مؤكدًا أن هذه التفاصيل قابلة للتصحيح بسهولة مع التدريب والاستماع الجيد.

مصطفى حسني: استمتعت بتلاوتك ونفسي أعرف المسجد اللي بتصلي فيه ونصلي وراك

وفي تعليق إنساني لافت، عبّر الداعية مصطفى حسني عن تأثره الكبير بالتلاوة، قائلًا: «استمتعت بتلاوتك، ونفسي أعرف المسجد اللي بتصلي فيه ونِيجي نصلي وراك يا شيخ علي»، وهي عبارة عكست الأثر الروحي العميق الذي أحدثته التلاوة في نفوس الحاضرين.

دولة التلاوة تواصل اكتشاف الأصوات القرآنية القادرة على حمل رسالة التلاوة المصرية

ويأتي هذا الأداء ضمن سلسلة مشاركات مميزة يشهدها برنامج دولة التلاوة، الذي يسعى إلى اكتشاف ودعم المواهب القرآنية الشابة، وإعادة تقديم مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، القائمة على الجمع بين حسن الصوت، وضبط الأحكام، والتأثير القلبي في المستمعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.