رسميا، إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب ويوجه رسالة للرئيس الأمريكي

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقاد ماسك على مدار أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأمريكية.

وفي منشور على منصة "إكس"، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ترامب.

وكتب: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة موظفًا حكوميًّا خاصًّا، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري".

وكان مصدر مطلع أكد في وقت سابق لوكالة "أسوشيتد برس"، أن ماسك غادر إدارة ترامب بالفعل.

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