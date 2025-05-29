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رياضة

الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد

ياسر حمد، فيتو
ياسر حمد، فيتو

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي مجددًا في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق.

 

إيقاف قيد الزمالك 

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن المبلغ المستحق لياسر حمد يقدر بمليون و700 ألف جنيه، وسيتم سداده اليوم الخميس لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بحوالي مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بحوالي 983 ألف دولار.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، مرانه أمس الأربعاء على فترتين، في إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

الزمالك ينقل تدريباته للملعب الفرعي بالدفاع الجوي 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي نقل التدريبات للملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، لمدة يومين بداية من الثلاثاء الماضي.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

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ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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