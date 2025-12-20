السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو 30.50 جنيها للشراء و30.591 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو 30.47 جنيها للشراء، و30.64 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر100 ين ياباني في البنك الأهلي نحو 30.47 جنيها للشراء، و30.65 جنيها للبيع. 

 

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي  العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد. 

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى البنك الاهلي البنوك المصرية الين الياباني امام الجنيه الين الياباني الين بنك مصر سعر الين الياباني سعر الين ديسمبر 2025 مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

الدولار يسجل 448.73 جنيه في بنك السودان المركزي

الأكثر قراءة

البتلو يرتفع 50 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

مدحت شلبي يقدم "يا مساء الأنوار يا أفريقيا" على شاشة MBC مصر

وفاة الفنانة سمية الألفي بعد صراع مع المرض

ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads