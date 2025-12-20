18 حجم الخط

استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم السبت هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ثبوت رؤية هلال شهر رجب

وقد تحقَّقَ لدي الدارمن نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأحد الموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2025 هو أول أيام شهر رجب لعام 1447 هجريا.

هلال شهر رجب

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، الأدعية التي يستحب للمسلم الدعاء بها في الليلة الأولى لـشهر رجب. وفي هذا الإطار نستعرض معكم 12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

1- اللهم في أول ليلة من شهر رجب الأصم اللهم إنا نسألك حبَّك، وحبَّ مَن يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.



2- اللهم اجعل حبك أحبَّ إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا، ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين.



3- اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.



4- اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين.



5- اللهم يا عظيم السلطان، ويا قديم الإحسان، ويا دائم الإنعام، لا تحرمنا من معيَّتك، واجعلنا معك دائمًا وأبدًا يا رب العالمين.



6- اللهم يا باسط الأرزاق، ويا منزل الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.



7- اللهم يا حاضرًا ليس بغائب، ويا موجودًا عند الشدائد، ويا خفي اللطف، نسألك أن تلطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير يا واسع يا كريم يا رب العالمين.



8- اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يُضام، فإنه لا يهْلَك من أنت رجاؤه.



9- كم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمنا من نعمك بسبب تقصيرنا في الشكر يا رب العالمين.

10- يا ربنا، كم من بليَّة ابتليتنا بها قلَّ عندها صبرنا، فلا تخذلنا فأنت رجاؤنا.



11- اللهم ثبِّت رجاءك في قلوبنا، واقطعنا عمَّن سواك حتى لا نرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.

12- اللهم حبِّب إلينا طاعتك، فتصبح عندنا لذة وحياة متجددة لا عادة جامدة يا رب العالمين.

