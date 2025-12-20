المتسابق خالد عطية يأسر قلوب وأسماع لجنة تحكيم «دولة التلاوة» (فيديو)

18 حجم الخط

دولة التلاوة، قدّم المتسابق القارئ خالد عطية تلاوة في برنامج «دولة التلاوة»، امتاز صوته بالهدوء والوقار، ما جعل المستمعين يشعرون بالسكينة والطمأنينة، ويمنحهم فرصة للانغماس في جمال الآيات وروحانياتها بعيدًا عن صخب الحياة.

التأثير النفسي للتلاوة: راحة القلب وصفاء الروح

وجاء أداء خالد عطية ليؤكد أن تلاوة القرآن ليست مجرد كلمات، بل تجربة روحية تعكس التأثير العميق للصوت الملتزم بأحكام التجويد على المستمع، فتترك أثرًا ينعكس في تهدئة النفس واستعادة التركيز الداخلي.

دولة التلاوة.. منصة لاكتشاف وإبراز المواهب القرآنية

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» مهمته في اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة ودعمها علميًا وفنيًا، حيث يتم التركيز على حسن الصوت، وضبط الأحكام، والتأثير الوجداني، ليخرج البرنامج جيلًا جديدًا قادرًا على حمل رسالة التلاوة المصرية الأصيلة.

رسالة برنامج دولة التلاوة: القرآن مصدر للسكون والسكينة

وتؤكد تلاوة خالد عطية أن الهدف من البرنامج ليس المنافسة فقط، بل إعادة تعزيز قيمة القرآن الكريم في حياة الشباب والمجتمع، وإعادة بناء جسر بين الصوت الجميل والمعاني الروحية العميقة، لتصبح التلاوة مصدر راحة للقلوب وطمأنينة للنفوس.

لجنة تحكيم رفيعة تضم كبار العلماء وخبراء المقامات الصوتية بمسابقة دولة التلاوة



ويضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تتكون من نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، إلى جانب القارئ الشيخ طه النعماني، بما يضمن تقييمًا دقيقًا وعادلًا للمتسابقين.

ضيوف شرف بارزون من القيادات الدينية وكبار القراء في دولة التلاوة

كما يشهد البرنامج مشاركة عدد من ضيوف الشرف البارزين، في مقدمتهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب كوكبة من كبار القراء من داخل مصر وخارجها، من بينهم الشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

