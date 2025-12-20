دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

السبت 20 ديسمبر 2025
دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

رؤية هلال شهر رجب
رؤية هلال شهر رجب
استطلعت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم السبت  هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

ثبوت رؤية شهر هلال رجب

   وقد تحقَّقَ لدي الدار شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.


وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا الأحد الموافق 21 من شهر ديسمبر لعام 2025 هو أول أيام شهر رجب لعام 1447 هجريا. 


ميلاد شهر رجب

 


ويولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا  وهو(يوم الرؤية).


 
تفاصيل هلال شهر رجب

 


وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان له: ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8 - 14 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (5 - 27) دقيقة ماعدا أنقرة بتركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.
 

