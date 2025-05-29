صرخ في حضرة الصمت، مندوب الجزائر يحرج مجلس الأمن بمأساة آلاء النجار والطفلة وردة (فيديو)

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأدلى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع بكلمة خلال الجلسة، ندد فيها بجريمة قتل 9 أبناء لـطبيبة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بن جامع في كلمته: "صبيحة يوم الجمعة غادرت الدكتورة آلاء النجار منزلها للعمل. ولم تكن تعرف أنها ستكون المرة الأخيرة التي ترى فيها أبناءها التسعة"، مضيفًا "أبناء الدكتورة آلاء أصغرهم لم يتجاوز 6 أشهر، وليسوا من أفراد حركة حماس".

في حضرة الصمت، صرخ #عمار_بن_جامع:

أي قانون يسكت عن جريمة قتل 9 أطفال لأمٍ طبيبة؟#آلاء_النجار ليست رقماً… بل نداء ضمير. الى متى يقتل الأطفال والعزل في غزة #عمار_بن_جامع🇩🇿#الجزائر🇩🇿#غزة🇵🇸 pic.twitter.com/t3ui86NQ3n — Lamraoui🇩🇿Amine✌️🇩🇿 (@lamraoui_amin) May 28, 2025

وتابع قائلًا: "بينما كانت الدكتورة آلاء النجار تدفن أبناءها، كان زوجها لا يزال في الإنعاش. ونأمل أن يبقى على قيد الحياة، لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ يُستثنون من هجمات الاحتلال".

كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى "مشهد مروع آخر للطفلة وردة الشيخ خليل، وعمرها 6 سنوات. عندما حاولت أن تهرب من النيران التي التهمت مدرستها ومأواها، بعد ضربة جوية للاحتلال".

وخلص إلى القول: "نحن أمام منظومة تتعامل مع كل الفلسطينيين على أنهم ليسوا ببشر، وأنهم أهداف مشروعة. 18 ألف طفل قتلوا، وهذه ليست مجرد أرقام، بل إنها أرواح وأصوات وأحلام".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرًا، وسط تصاعد المجازر بحق المدنيين العزل، واستخدام التجويع كأداة حرب ممنهجة، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان: "استشهد 60 شخصًا وأُصيب العشرات يوم الأربعاء، بالغارات الإسرائيلية المتواصلة التي استهدفت مناطق عديدة في قطاع غزة، كما أُصيب العديد من الأشخاص إثر تعرض مستشفى الصليب الأحمر الميداني بمواصي خان يونس لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.