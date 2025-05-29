إيهاب توفيق يحتفل على الهواء بدرع الدوري الـ 45 ويعلن عن أغنية جديدة للأهلي (فيديو)

أعلن المطرب إيهاب توفيق، تجهيزه أغنية جديدة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري الـ 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف نظيفة.

وقال: "النهارده هشتغل على أغنية جديدة للأهلي، أنا عملت أغاني كتيرة للنادي الأهلي في حب النادي الأهلي وجماهيره لكن لازم السنة دي 2025 يكون في أغنية جديدة للأهلي وده وعد".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي:" في أغاني كتيرة تتقال في حب النادي الأهلي وممكن أقول ملهمش في الدوري يا أهلي يادوري".

ملهومش في الدوري ولايعرفوه! 🤗 المطرب إيهاب توفيق يحتفل بلقب الدوري على طريقته مع حارس الأهلي #حارس_الاهلي pic.twitter.com/8SSbgJKpIN — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 28, 2025

وعن تتويج الأهلي بدرع الدوري أوضح النجم إيهاب توفيق:" درع الدوري 45 من أحلى وأصعب الدوريات لأن عوامل كتيرة كانت الدنيا مش مظبوطة وقرارات مجلس الأهلي اللي أخدها الشهر الاخير ظبطت الأمور منها الجهاز اللي جه علشان يجدد الدوافع عند كل اللعيبة".

وعن إحساسه بفوز الاهلي بدرع الدوري قال إيهاب توفيق:" حسيت ان الأهلي هيكون بطل الدوري بعد الهزيمتين بتوع بيراميدز الدنيا رجعت والموضوع بقى واضح جدا".

وتوج الأهلي ببطولة الدوري بعد فوزه أمام فاركو بستة أهداف دون مقابل، مساء الأربعاء، على ملعب إستاد القاهرة ليحسم الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 للمرة 45 في تاريخه.

وتسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي درع بطولة الدوري، في إستاد القاهرة، عقب فوزه على فريق فاركو، في ختام منافسات البطولة.‏

واحتفل الجهاز الفني واللاعبون باللقب الذي حصل عليه الفريق للمرة رقم 45 في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق فاركو بنتيجة 6-0، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة الدولي.‏



وسجل للأهلي وسام أبو علي 4 أهداف «سوبر هاتريك»، وحسين الشحات، وإمام عاشور، ليحصد الفريق اللقب.‏

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