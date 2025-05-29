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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد بنهائي سوبر السلة

غزل المحلة والاسماعيلي
غزل المحلة والاسماعيلي

الدوري المصري، تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة للتصفية النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز مجموعة الهبوط بـ 4 مباريات.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

غزل المحلة ضد الاسماعيلي - 8 مساءً - Ontime sports 1.

الاتحاد السكندري ضد إنبي - 8 مساءً - Ontime sports 2.

زد ضد سموحة - 8 مساءً.

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت - 8 مساءً.

 

موعد مباراة نهائي دوري سوبر السلة 

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 6 مساءً - قناة الأهلي.

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