مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد بنهائي سوبر السلة
الدوري المصري، تختتم اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة للتصفية النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز مجموعة الهبوط بـ 4 مباريات.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
غزل المحلة ضد الاسماعيلي - 8 مساءً - Ontime sports 1.
الاتحاد السكندري ضد إنبي - 8 مساءً - Ontime sports 2.
زد ضد سموحة - 8 مساءً.
طلائع الجيش ضد مودرن سبورت - 8 مساءً.
موعد مباراة نهائي دوري سوبر السلة
الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 6 مساءً - قناة الأهلي.
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