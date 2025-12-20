الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد الشريف،رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية يشهد مشاركة واسعة، حيث يضم نحو 14 دولة، سواء من خلال زيارات رسمية أو عبر عرض المنتجات ومستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، الذي بدأ أمس، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وأوضح أن المعرض يضم ما يقرب من 200 شركة تمثل عدة علامات تجارية، بينما تشارك فعليًا في الدورة الحالية 150 جناحًا، وهو ما يعكس النجاح المتزايد للمعرض مقارنة بالدورات السابقة وتنامي ثقة الشركات في منظومة المعارض المصرية.

وأشار الشريف إلى أن تنظيم المعرض يتم بالشراكة مع غرفة صناعة الجلود، موجّهًا الشكر إلى جمال السمالوطي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على الدعم والتنسيق المستمر، مؤكدًا أن المعارض التي تنظمها الشركة أصبحت قادرة على المنافسة إقليميًا وترقى إلى مستوى عالمي.

وأشار إلي أن الدورة العشرين تشهد تنظيمًا مختلفًا وتوسعًا ملحوظًا في حجم المشاركة، لافتًا إلى أن المعرض يضم نحو 150 شركة ومصنعًا تمثل أكثر من 250 علامة تجارية

وأوضح الشريف أن المعرض يستقبل مشتريين من دول الأردن، العراق، ليبيا، السعودية، المغرب، تونس، فلسطين، اليمن، إلى جانب دول أخرى، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة في المنتج المصري والفرص الواعدة التي يوفرها المعرض للتعاقدات المباشرة.

وأشار إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة دولية من شركات أجنبية من الصين وتركيا وباكستان، إلى جانب الشركات المصرية، ما يخلق بيئة تنافسية تدعم نقل الخبرات وتوسيع الشراكات التجارية.

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن المعرض لا يقتصر على عرض المنتجات فقط، بل يمثل منصة متكاملة للتواصل بين المصنعين والمستوردين، وعقد الصفقات، وبحث فرص التعاون طويل الأجل، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.