مندوب فلسطين ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن (فيديو)

انفجر رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالبكاء خلال اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، وذلك خلال حديثه عن الفظائع والجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة بتاريخ البشرية بحق أهل غزة.



وقال منصور "صور الأمهات وهن يحضن أجساد أطفالهن الساكنة.. يمسحن على رؤوسهم.. يتحدثن إليهم.. ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تحتمل.. لدي اطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم وأن نرى هذا الوضع يفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء.. هذا يفوق قدرة البشر على التحمل"، مشيرًا إلى أن أكثر من 14 مليون فلسطيني في العالم يعانون.

وأضاف "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين.. لا نريد أن يعيش أطفالنا هذه المأساة وهذه الوحشية من قبل من يقولون إنهم يحاربون الهمجية".

وفي نفس الجلسة أدلى الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع بكلمة خلال الجلسة، ندد فيها بجريمة قتل 9 أبناء لـطبيبة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بن جامع في كلمته: "صبيحة يوم الجمعة غادرت الدكتورة آلاء النجار منزلها للعمل. ولم تكن تعرف أنها ستكون المرة الأخيرة التي ترى فيها أبناءها التسعة"، مضيفًا "أبناء الدكتورة آلاء أصغرهم لم يتجاوز 6 أشهر، وليسوا من أفراد حركة حماس".

وتابع قائلًا: "بينما كانت الدكتورة آلاء النجار تدفن أبناءها، كان زوجها لا يزال في الإنعاش. ونأمل أن يبقى على قيد الحياة، لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ يُستثنون من هجمات الاحتلال".

كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى "مشهد مروع آخر للطفلة وردة الشيخ خليل، وعمرها 6 سنوات. عندما حاولت أن تهرب من النيران التي التهمت مدرستها ومأواها، بعد ضربة جوية للاحتلال".

وخلص إلى القول: "نحن أمام منظومة تتعامل مع كل الفلسطينيين على أنهم ليسوا ببشر، وأنهم أهداف مشروعة. 18 ألف طفل قتلوا، وهذه ليست مجرد أرقام، بل إنها أرواح وأصوات وأحلام".

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