بعد التتويج باللقب الـ45، أرقام تاريخية للنادي الأهلي في الدوري المصري

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس رسميًّا ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فاركو في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

أرقام تاريخية لـ الأهلي في الدوري المصري بعد حصد اللقب 45

ويعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في تحقيق لقب الدوري برصيد 45 لقبًا، متغلبًا على عدد ألقاب الأندية التي حققت البطولة مجتمعه، حيث فازت من قبل 6 أندية ببطولة الدوري بإجمالي 21 لاعبا، حيث يمتلك نادي الزمالك 14 لقبًا، و3 ألقاب لفريق الإسماعيلي، ولقب واحد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب.

ونجح فريق الأهلي في التتويج بلقب الدوري لمدة 9 مواسم متتالية، بدأت مع أول نسخة عام 1948 الذي شهد مشاركة 11 فريقًا، واستمرت سيطرة الأهلي على الدوري حتى موسم 1958-1959، كما عاد واحتفظ الأحمر بلقب الدوري المصري في 8 نسخ متتالية، بداية من موسم 2004-2005 حتى موسم 2013-2014.

كما يعد الأهلي أكثر فريق حصولًا على لقب الدوري المصري الممتاز بلا أي هزيمة ، حيث فعلها الأحمر في 7 مناسبات في مواسم: 1975-1976 / 1978-1979 / 1985-1986 / 1998-1999 / 2004-2005 / 2005-2006 / 2016-2017..

ويمتلك المارد الأحمر رقمًا خاصًّا، حيث يصنف صاحب أكبر عدد مرات من الفوز المتتالي في الدوري بعدد 21 مباراة.

ويأتي الأهلي كأكثر فريق في بطولة الدوري تحقيق للانتصارات في موسم واحد، حيث فاز في 28 مباراة في موسمي 2017-2018 و2019-2020.

وحقق الأهلي أكبر عدد من النقاط لأي فريق في موسم واحد، بعدما جمع الفريق الأحمر 89 نقطة موسم 2019-2020.

ويعد الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد، بعدما إحراز الفريق 75 هدفًا في موسمين، في 2017-2018، و2023ـ2024.

قائمة الأكثر تتويجًا بالدوري من جيل الأهلي الحالي

واصل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، كتابة اسمه بين أساطير القلعة الحمراء، بعدما أصبح أكثر لاعبي الأهلي من الجيل الحالي تتويجًا بلقب الدوري المصري الممتاز، عقب تتويج الفريق باللقب رقم 45 في تاريخه.

ويتصدر ربيعة القائمة برصيد 10 بطولات دوري، ويأتي الثلاثي محمد الشناوي، عمرو السولية، ومحمد هاني، حيث يمتلك كل منهم 8 ألقاب دوري بقميص الأهلي.

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