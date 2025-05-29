مصر للطيران تنظم اليوم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الخميس 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج

وتأتي الرحلات كالتالي: 12 رحلة القاهرة - جدة، و7 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، 1 رحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وحجاج قرعة الجيزة والفيوم والمنوفية وتضامن القاهرة الشرقية والدقهلية ودمياط وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

نظمت مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي، أمس الأربعاء، 28 مايو 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية.

جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج كالتالي:

6 رحلات القاهرة - جدة.

8 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.

2 رحلة الأقصر- جدة.

1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة السويس وقنا وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والمؤسسة والأقصر وقنا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وأفراد.

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