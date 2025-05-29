الخميس 29 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تنظم اليوم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الخميس 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

 

جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج 

وتأتي الرحلات كالتالي: 12 رحلة القاهرة - جدة،  و7 رحلات القاهرة - المدينة المنورة، 1 رحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وحجاج قرعة الجيزة والفيوم والمنوفية وتضامن القاهرة الشرقية والدقهلية ودمياط وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد وأجانب.

نظمت مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي، أمس الأربعاء، 28 مايو 2025  لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة جوية.

 

 جدول رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج  كالتالي: 

6 رحلات القاهرة - جدة.  

8 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.  

2 رحلة الأقصر- جدة.

1 رحلة الأقصر - المدينة المنورة.

 وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة السويس وقنا وتضامن الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والمؤسسة والأقصر وقنا والترانزيت والعمل والإقامة وحج أجانب وأفراد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاراضي المقدسة البحر الأحمر المدينة المنورة بيت الله الحرام حجاج بعثة وزارة الداخلية جدول رحلات مصر للطيران حجاج بيت الله الحرام رحلات مصر للطيران شركة مصر للطيران نقل حجاج بيت الله الحرام

مواد متعلقة

مطار العلمين الدولي يستقبل فوجا سياحيا جديدا من بولندا

البحث العلمي تعلن فتح باب الترشيح للمشاركة بورشة "منظور علوم الحياة في سيزامي"

مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

الأعلى للجامعات يوافق على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية لقنا الأهلية

تشكيل لجنة لاختيار 5 رؤساء جامعات أهلية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات

جدول مصر للطيران اليوم لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

انطلاق النسخة الثالثة من مسابقة التميز بالجامعات الحكومية لعام 2025

الأكثر قراءة

أول تعليق من كولر بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري

الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد

مسن ينهي حياة زوجته بـ21 طعنة بالشرقية

محكمة أمريكية توقف جزءا من الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الدول

زغلول صيام: الدوري لا يليق بمصر والترتيب الـ 113 عالميًا فضيحة

محمد الشناوي يدخل في مشادة مع الصحفيين في احتفالية الدوري (فيديو)

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال في الصيف ونتائج مبهرة في ترشيد استهلاك الوقود

مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 29 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية