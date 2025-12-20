نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

18 حجم الخط

شهدت الحلقة الثانية عشر من برنامج «دولة التلاوة» منافسة قوية ومشاعر متقلبة بين المتسابقين، حيث تصدر أحمد علي النتائج بـ271 درجة، بينما خرج علي محمد من المنافسة وسط دموعه وتفاعل داعم من الداعية مصطفى حسني، الذي حفزه على الأمل بمشاركة الجمهور في التصويت القادم.

نتائج درجات المتسابقين في حلقة اليوم من دولة التلاوة: منافسة قوية حتى النهاية

وشهدت الحلقة الثانية عشر من برنامج «دولة التلاوة» منافسة كبيرة بين المتسابقين، حيث جاءت نتائج الدرجات كالتالي:

القارئ خالد عطية: 263 درجة

القارئ أشرف سيف: 270 درجة

القارئ علي محمد: 259 درجة

القارئ محمد أبو العلا: 264 درجة

القارئ أحمد علي: 271 درجة

وظهر التفوق الواضح لكل من أحمد علي وأشرف سيف، بينما كانت المنافسة على الفرصة الأخيرة للتأهل بين المتسابقين خالد عطية وعلي محمد.

الخروج المؤلم لعلي محمد وفرصة خالد عطية الأخيرة

قررت لجنة التحكيم اختيار خالد عطية للتأهل إلى المنافسات المقبلة، مما وضع نهاية مؤلمة لتجربة علي محمد في الحلقة، حيث انهار الطفل بالبكاء بعد إعلان النتائج، وهو ما أظهر مشاعر الحزن والإحباط بعد جهد كبير طوال المسابقة.

مصطفى حسني يواسي علي محمد ويحفزه للأمل القادم

في لحظة إنسانية مؤثرة، توجه الداعية مصطفى حسني إلى علي محمد وواسه قائلًا: «لديك أمل أن يصوت لك الجمهور، وبعدين الله أكبر أنا اخترتك وسديت جامد في المسابقة»، مما أعاد للمتسابق بعض الاطمئنان وأكد له أن جهده لم يضيع، وأن الفرصة لم تتوقف على هذه الحلقة فقط.

خلاصة حلقة دولة التلاوة: منافسات حامية ومواهب واعدة

تميزت الحلقة الثانية عشر من «دولة التلاوة» بالإثارة والشد بين المتسابقين، مع إبراز مواهب شابة متميزة، حيث تجلت قوة الأداء الصوتي والالتزام بالأحكام القرآنية، وأكدت اللجنة أن البرنامج يواصل مهمته في اكتشاف وإبراز أفضل الأصوات القرآنية، مع دعمهم فنيًا ومعنويًا لتطوير قدراتهم وإعداد جيل جديد من قراء القرآن المتميزين.

