السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة التاسعة صباحا.

 

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخرالليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الأحد حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

تحذير من درجات الحرارة الصغرى، شمال الصعيد يسجل 5 درجات مئوية، عودة سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المدن

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

غدا، أقصر نهار في العام وأطول ظل للإنسان، اعرف التفاصيل

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

حالة الطقس غدا، تحذير من انخفاض الرؤية على هذه الطرق

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق خالد عطية يأسر قلوب وأسماع لجنة تحكيم «دولة التلاوة» (فيديو)

«نفسنا نيجى نصلي وراك»، علي محمد يخطف القلوب في دولة التلاوة

نعينع عن موهبة المتسابق أشرف سيف في دولة التلاوة: أنا اللي مكتشفه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads