حوادث

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

قسم شرطة الشيخ زايد
قسم شرطة الشيخ زايد
شهدت منطقة الشيخ زايد حادثة مأساوية أمام المطعم الجديد لناصر البرنس، صاحب المطعم الشهير، بعد أن أقدم شقيقه، البالغ من العمر 43 سنة، على الانتحار بإشعال النار في نفسه، نتيجة خلافات مالية بينهما. 

وأثارت الواقعة ذهول المارة ورواد المكان، وأدى الحادث إلى إصابته بحروق متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة. 

وكشفت التحريات أن الخلاف المالي بين الشقيقين كان وراء تصرفه المأساوي، حيث حاول المصاب الحصول على أموال من شقيقه ناصر بطريقة يائسة، ما دفعه للإقدام هذه الخطوة الخطيرة أمام المطعم الجديد.

وفي أعقاب الحادث، قامت الأجهزة الأمنية بفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم لتوثيق الأحداث، والاستماع لأقوال ناصر البرنس، كما تم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وفحص دوافع الواقعة وأبعادها القانونية والجنائية.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث أسرية وخلافات مالية تتصاعد أحيانًا لتتحول إلى أعمال عنف ذات أبعاد مأساوية، وهو ما أثار تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة التصدي للخلافات المالية بالطرق القانونية، والحذر من الانجرار وراء القرارات المتهورة التي قد تودي بحياة الأشخاص.

