أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا وتحدد موعد عيد الأضحى

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة لعام 14446 هجريًّا وتحدد موعد عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة، الموافق 27 مايو الجاري لعام 2025م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة بعد اقتراب انتهاء موسم الأمطار الكبير فى المنطقة الاستوائية مع استمرار امتلاء بحيرة سد النهضة.

بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رفض فكرة المشاركة بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب القادمة.

انخفاض كبير، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،مائلا للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

في أول تعليق من الفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل، على إحالة نقابة المهن التمثيلية الفنانة آية سماحة للتحقيق معها بعد إساءتها لها.

18 مليار جنيه في الطريق، جمال العدل يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أنباء سارة لجماهير القلعة البيضاء.

عودة التيار الكهربائي إلى مستشفى أم المصريين بعد انقطاعها بشكل مفاجئ (صور)

عاد التيار الكهربائي إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة بعد انقطاعها بشكل مفاجئ، نتيجة حدوث ماس كهربائي وتم على إثره نقل الحالات الحرجة إلى عدة مستشفيات.

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

قدمت الفنانة آية سماحة رسالة اعتذار للفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل عقب توجيه الإساءة الكبيرة لها، قبل ساعات من مثولها للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية.

14 قرارا صارما من محافظ الإسكندرية بشأن ذبح وعرض الأضاحي الحية بالشوارع

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارًا بشأن خطة الاستعداد لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك.

مقتل وإصابة 11 شخصا في إطلاق نار بحديقة فيرمونت بولاية فيلادلفيا الأمريكية (فيديو)

وقع حادث إطلاق نار جماعي بحديقة فيرمونت في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، مما أسفر عن قتلى ومصابين.

توعد زيزو وذكر مساوئ بيسيرو، خالد جلال يتحدث عن عودته لتدريب الزمالك

أكد خالد جلال مدرب الزمالك والتحدي الليبي السابق أن فريق التحدي مثل الإسماعيلي في مصر، وهو نادٍ عريق لكنه عانى من بعض الأزمات منذ 9 سنوات وينافس على عدم الهبوط.

إسرائيل ترفض مقترح "بحبح" وتتمسك بخطة "ويتكوف" الخاصة بغزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي رفضه، بشكل قاطع، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار قدمها رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح عبر وساطة أمريكية، بحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي رفيع.

الصحة تكشف موقف المرضى المحجوزين بمستشفى أم المصريين بعد العطل المفاجئ في الكهرباء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عن موقف المرضى المحجوزين داخل مستشفى أم المصريين بعد تعرضها لماس كهربائي.

سئم ويفكر في الانسحاب، ترامب يعيد حساباته مع بوتين بسبب موقفه من السلام مع أوكرانيا

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على موسكو الأسبوع الحالي بعد تنامي شعوره بالإحباط من بسبب استمرار هجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا والوتيرة البطيئة لمحادثات السلام، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة.

قبل التحقيق معها اليوم، مصدر بالمهن التمثيلية يكشف مصير آية سماحة بعد إهانتها مشيرة إسماعيل

أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية أن لجنة النقابة ستجتمع صباح اليوم بشأن الشكوى التي قدمت من البعض ضد الفنانة آيه سماحة، بسبب الاستهزاء بالفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل.

مسؤول و3 موظفين وحرامي، تفاصيل سرقة أجهزة مولدات الأكسجين من مستشفي أم المصريين

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج مستشفي أم المصريين للوقوف على ملابسات واقعة سرقة أجهزة مولد أكسجين من داخل المستشفى، تلك الواقعة المتهم فيها رئيس مخازن مستشفى أم المصريين وثلاثة موظفين وسائق توك توك

قطع طريقا رئيسيا، هبوط أرضي مفاجئ بمدينة السادات في المنوفية (صور)

شهدت محافظة المنوفية هبوطًا أرضيًا جديدًا في مدينة السادات، بعد أيام قليلة من الهبوط الأرضي الذي شهدته قرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم.

منظمة الصحة العالمية: 25 مليون شخص يعانون من الجوع في السودان

صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حنان بلخي، بأن المجاعة في السودان تؤثر في 25 مليون شخص، من بينهم 770 ألف طفل، والذين سيواجهون سوء تغذية حادًّا وخيمًا هذا العام.

ذهول طبيبة بريطانية من حجم إصابات الانفجارات في غزة: لم أر مثلها ومصيرهم الوفاة

قالت جراحة بريطانية جاءت ضمن بعثة طبية إلى مستشفى في قطاع غزة إنها "لم تر قط" مثل عدد الإصابات الناجمة عن الانفجارات التي رأتها في القطاع المدمر الذي تكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية.

فوجئ بالأمر، محمد عمر يكشف عن كواليس اختيار حلمي طولان لتدريب منتخب مصر المحلي

قال محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري إن حلمي طولان لم يكن ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب المحلي.

كوريا الشمالية تهاجم مشروع القبة الذهبية الأمريكي: تهديد خطير للغاية وسيناريو حرب نووية

وصفت كوريا الشمالية مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بأنه تهديد "خطير للغاية" يهدف إلى تسليح الفضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

اللقطات الأولى لحريق أشجار الزينة بطريق مطار الأقصر الدولي (فيديو)

حصلت “فيتو” على أول فيديو لحريق أشجار الزينة على الطريق العام قرب مطار الأقصر الدولي، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب.

بعد فيديو واقعة التحرش، الفنانة نادين نجيم تهدد باللجوء إلى القضاء (فيديو)

علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عقب اتهامها أحد عاملي توصيل الطلبات بالتحرش بها أثناء تواجدها في موقف سيارات للعقار الذي تسكن فيه وتوجهها إلى المصعد، قبل أيام، مهددة باللجوء للقضاء، وذلك ردًّا على دفاع صاحبة الشركة التي يعمل فيها الشاب.

حصيلة صادمة لمصابي مشجعي ليفربول ضحايا حادث الدهس أثناء احتفالهم بالدوري (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية استقبال المستشفيات 27 مصابا في حادث الدهس في ليفربول، بخلاف أن أكثر من 20 شخصًا تلقوا العلاج في مكان الحادث، مؤكدة أن الحادث ليس إرهابيًّا، وفق فضائية “العربية”.

بعد التوافق، التشكيل الجديد لهيئة المكتب واللجان النوعية بنقابة الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشى، أمس الإثنين، ثاني اجتماعات تشكيل هيئة المكتب واللجان وذلك بعد تأجيله الأربعاء الماضي استجابةً لرغبة خمسة من أعضاء المجلس.

هل قرر الرحيل؟ رونالدو يثير الجدل برسالة غامضة بعد نهاية الدوري السعودي

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عقب خسارة فريقه فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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