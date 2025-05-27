حصيلة صادمة لمصابي مشجعي ليفربول ضحايا حادث الدهس أثناء احتفالهم بالدوري (فيديو)

حادث ليفربول، أعلنت الشرطة البريطانية استقبال المستشفيات 27 مصابا في حادث الدهس في ليفربول، بخلاف أن أكثر من 20 شخصًا تلقوا العلاج في مكان الحادث، مؤكدة أن الحادث ليس إرهابيًّا، وفق فضائية “العربية”.

وقالت الشرطة البريطانية إنها لا تتعامل مع حادث الدهس في ليفربول على أنه عمل إرهابي.



المشاهد الأولى لحادث دهس مشجعي نادي ليفربول خلال احتفالاتهم بالفوز بالدوري الإنجليزي في المدينة.. الشرطة: اعتقال رجل بريطاني يبلغ من العمر ٥٣ عاما#سوشال_سكاي pic.twitter.com/XmcjOueDz2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 26, 2025

رئيس الوزراء البريطاني يعلق على حادث دهس مشجعي ليفربول

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد عبر عن شكره للشرطة وأجهزة الطوارئ عقب التعامل مع حادث الدهس الذي طال مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال كير ستارمر: إن "المشاهد في ليفربول مروعة – أفكاري مع جميع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: "أود أن أشكر الشرطة وأجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث الصادم".

مؤكدا، أنه يتلقى تحديثات متواصلة بشأن تطورات الحادث، داعيًا إلى "منح الشرطة المساحة اللازمة لإجراء التحقيقات".



مقاطع فيديو تظهر لحظة دهس مشجعى ليفربول

وأظهرت مقاطع فيديو سيارة مندفعة نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم: إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء أمس.

وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن السائق "بريطاني أبيض عمره 53 عامًا وهو من منطقة ليفربول"، مضيفة "نطالب المواطنين بعدم إطلاق التكهنات".

وتابعت: "التحقيقات جارية للكشف عن طبيعة الظروف التي أدت للحادث".

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