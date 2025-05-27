اللقطات الأولى لحريق أشجار الزينة بطريق مطار الأقصر الدولي (فيديو)

حصلت “فيتو” على أول فيديو لحريق أشجار الزينة على الطريق العام قرب مطار الأقصر الدولي، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب.

حريق طريق مطار الأقصر الدولي

ونشب حريق هائل في أشجار الزينة على الطريق العام المؤدي مطار الأقصر الدولي بناحية منشأة العماري التابعة لبندر الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



كان تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في بعض الأشجار على الطريق العام قرب مطار الأقصر الدولي بناحية منشأة العماري بالأقصر وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



فيما انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر للوقوف على أسباب نشوب الحريق، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.