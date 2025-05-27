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عودة التيار الكهربائي إلى مستشفى أم المصريين بعد انقطاعها بشكل مفاجئ (صور)

مستشفى أم المصريين،
مستشفى أم المصريين، فيتو
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عاد التيار الكهربائي إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة بعد انقطاعها بشكل مفاجئ، نتيجة حدوث ماس كهربائي وتم على إثره نقل الحالات الحرجة إلى عدة مستشفيات.


وأظهر صور لعودة التيار الكهربائي لمستشفى أم المصريين بعد انقطاعها بشكل مفاجئ عدة ساعات.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان أعلن أن الفرق الفنية تعمل حاليًّا على إصلاح العطل الكهربائي في مستشفى أم المصريين.

وأشار وزير الصحة أنه من المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

كما تابع الدكتور خالد عبد الغفار، حادث الانقطاع  المفاجئ للتيار الكهربائي، نتيجة حدوث ماس كهربائي، بـمستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع الموقف فورًا وفقًا لإجراءات الطوارئ المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

  
 وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية، ونقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى، كما تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة إلى مستشفيات ( إمبابة العام، وأمّ الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي) وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، تمت عملية نقل المرضى بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات صحية للمرضى، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.  
 

 وأضاف أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًّا على إصلاح العطل الكهربائي، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

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