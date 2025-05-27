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ثقافة وفنون

بعد فيديو واقعة التحرش، الفنانة نادين نجيم تهدد باللجوء إلى القضاء (فيديو)

نادين نسيب نجيم،
نادين نسيب نجيم، فيتو

نادين نسيب  نجيم، علقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عقب اتهامها أحد عاملي توصيل الطلبات بالتحرش بها أثناء تواجدها في موقف سيارات للعقار الذي تسكن فيه وتوجهها إلى المصعد، قبل أيام، مهددة باللجوء للقضاء، وذلك ردًّا على دفاع صاحبة الشركة التي يعمل فيها الشاب.

وفي رد على هذا الاتهام، دافعت مالكة الشركة التي يعمل فيها الشاب عنه بشدة، واصفة إياه بـ"السوبر محترم"، ومؤكدة أنه لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا السلوك.

وجاء تعليق الفنانة نادين، بأنها أعادت نشر تغريدة مالكة الشركة، التي تضمنت دفاعًا حادًّا عن الموظف، لكنها احتوت أيضًا على لفظ يحمل إساءة للفنانة.

وعلقت نادين على التغريدة قائلة: "ما دامت وصلت القصة إلى هذا الحد، وأصبح فيها الكذب حتى من أجل الدعاية للشركة، والادعاء بأن جارتي طلبت الطلبية من عندكم، فسألجأ إلى القضاء".

وكانت نادين قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو أوضحت فيه تعرضها للتحرش أثناء انتظارها للمصعد في طريقها إلى شقتها، وسط جدل بين المتابعين، حيث أثنى البعض على ردة فعلها ونشرها للقصة، فيما رأى آخرون أنها تبالغ في تقدير الموقف.

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نادين نجيم التحرش

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