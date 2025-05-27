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ثقافة وفنون

قبل التحقيق معها اليوم، مصدر بالمهن التمثيلية يكشف مصير آية سماحة بعد إهانتها مشيرة إسماعيل

آية سماحة ومشيرة
آية سماحة ومشيرة إسماعيل، فيتو

أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية أن لجنة النقابة ستجتمع صباح اليوم بشأن الشكوى التي قدمت من البعض ضد الفنانة آيه سماحة، بسبب الاستهزاء بالفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل.

 

وأكد أنه من المحتمل أن تخضع الفنانة آية سماحة للتحقيق في الأمر قبل إلغاء قرار عملها، ولكن حتى الآن لم يكن هناك قرار نهائي بشأن هذه الأزمة.


وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أصدر بيانًا صحفيًّا واحتوى على أن نقابة المهن التمثيلية تنظر في إلغاء تصريح عمل آية سماحة اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة، وذلك بناء على تلقي النقابة عدة شكاوى ضد سماحة لتجاوزها في الحديث عن الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس بشكل عام.

 

وكانت قد وصرحت الفنانة مشيرة إسماعيل في أحد برامج التوك شو بأنها تعاني من تحويل الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه بحي مصر الجديدة إلى ما وصفته بـ"مستشفى للكلاب".

وأضافت: "الكلاب اللي في المكان حجمها غير طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة"، موضحة أنها حاولت التواصل مع الجهات المعنية، من رئاسة مجلس الوزراء إلى محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن، وتابعت: "احنا في زمن الانضباط، ومينفعش حد يطغى على حقوق غيره".

 

وخرجت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الخاص عبر الفيس بوك، تستنكر ما قامت به الفنانة مشيرة إسماعيل، وكتبت على حسابها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!

وأضافت آية سماحة في منشورها: "اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم "مشيرة" ما تزعلش مش هي دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟ ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟".

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