بسبب كأس العرب، اتحاد الكرة يكشف حقيقة إقالة حسام حسن واختيار حلمي طولان خلفا له

أكد محمد عمر عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رفض فكرة المشاركة بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب القادمة.

تعليق محمد عمر على مشاركة منتخب مصر الأول في كأس العرب

وقال محمد عمر في برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "يقال إن حسام حسن هو من رفض المشاركة في البطولة العربية وأعتقد أنه لديه الحق وقراره سليم لأنه يريد الحفاظ على قوام المنتخب الأساسي من الإصابات، وبسبب ضيق الوقت أيضًا وخاصة أنه لديه مباريات مهمة".

وبسؤاله عن إقالة حسام حسن حالة وجود أي إخفاق قال: "لا بد من استمرار حسام حسن في منصبه، اعتقد أنه الشخص المناسب، وليس مع أول إخفاق يتم الاتفاق على رحيله، حسام حسن مع مرور الوقت يكتسب خبرات كبيرة".

ورد عمر على تساؤلات اختيار حلمي طولان عندًا في حسام حسن قال: "صعب جدًّا أن تحصر قرارات الرياضة المصرية وبالتالي هذا خارج عن المنطق والتفكير، لأن كابتن حلمي طولان لم يتم طرح اسمه في البداية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.