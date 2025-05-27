توعد زيزو وذكر مساوئ بيسيرو، خالد جلال يتحدث عن عودته لتدريب الزمالك

أكد خالد جلال مدرب الزمالك والتحدي الليبي السابق أن فريق التحدي مثل الإسماعيلي في مصر، وهو نادٍ عريق لكنه عانى من بعض الأزمات منذ 9 سنوات وينافس على عدم الهبوط.

تصريحات خالد جلال

وأضاف خالد جلال لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: إدارة التحدي تحدثت معي حول تكوين فريق جيد للنادي وفي أول مشاركة لنا بدورة ودية في ليبيا حصلنا على المركز الثاني ثم شاركنا في الدوري وحصلنا على المركز الثالث في مجموعتنا كما وعدت الإدارة.

وقدمنا عمل رائع مع التحدي الليبي وتم تكريمنا بشكل جيد قبل الرحيل.

خلافة بيسيرو في الزمالك

وتابع أنه لم يعرض عليه تدريب نادي الزمالك بعد رحيل جوزيه بيسيرو، والزمالك بيتي ودون أي مزايدة لو كان عرض علي الأمر كنت سأتحدث مع نادي التحدي حول الأمر.

تابع: "في الموسم الماضي الزمالك حصل على المركز الثالث بفارق 29 نقطة عن الأول.. ونفس الأمر يتكرر في الموسم الحالي".

وأكمل خالد جلال، لا يوجد بطولة غير كأس مصر ينافس عليها الزمالك في الوقت الحالي.. لكن الظروف الحالية تقول إن بيراميدز هو الأقرب للفوز.

واختتم: "لو كنت مدربًا للزمالك لن أطلب مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، ولا يوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على 80 مليون جنيه".

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