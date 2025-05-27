بعد التوافق، التشكيل الجديد لهيئة المكتب واللجان النوعية بنقابة الصحفيين

عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشى، أمس الإثنين، ثاني اجتماعات تشكيل هيئة المكتب واللجان وذلك بعد تأجيله الأربعاء الماضي استجابةً لرغبة خمسة من أعضاء المجلس.



وجاء التشكيل الجديد لمجلس النقابة جاء كالتالى:

- جمال عبد الرحيم - سكرتير عام.

- حسين الزناتي - رئيس لجنة القيد.

- هشام يونس - أمين الصندوق - وعضو لجنة القيد.

محمد السيد الشاذلى سكرتير عام مساعد، ولجنة الشؤون العربية والخارجية، ولجنة الحج والعمرة.

- محمد يحيى يوسف - عضو لجنة القيد - ولجنة النشاط.

- عبد الرؤوف خليفة- وكيل النقابة للتسويات.

- محمد سعد عبد الحفيظ - لجنة التدريب.

- محمد الجارحي - لجنة الصحة.

- أيمن عبد المجيد - لجنة المعاشات ولجنة التشريعات.

- إيمان عوف - لجنتا المرأة والحريات.

- محمود كامل - اللجنة الثقافية.

سبب تأجيل تشكيل لجان مجلس الصحفيين

وكانت مصادر داخل مجلس نقابة الصحفيين، كشفت عن تفاصيل الاجتماع الأول للمجلس في تشكيله الجديد، بعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وأسباب تأجيل تشكيل اللجان وهيئة المكتب، وانسحاب 5 من الأعضاء.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«فيتو»، إنه تم التوافق بشكل ودي على أن يستمر الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، في منصب السكرتير العام، وأن يتولى الكاتب الصحفي هشام يونس، أمانة الصندوق، الذي اعترض في بداية الأمر رغبةً منه في الاستمرار في رئاسة لجنة القيد، وبالتالي الاستمرار في وكالة المجلس، إلا أنه وافق نزولا على رغبة الجميع، وللحفاظ على حالة التوافق بين أعضاء المجلس.

وتابعت المصادر أن كلا من الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، طالب بالاستمرار في لجنة التدريب، ومحمد الجارحي، رئيسًا للرعاية الصحية، ومحمود كامل في اللجنة الثقافية، رغبةً منهم في استكمال ما بدأوه خلال العامين الماضيين.



وأضافت المصادر، أنه في مقابل اللجان الثلاث، طلب الأعضاء الباقون، الحصول على مناصب في هيئة المكتب وهي: "أمانة الصندوق والوكيلان".

وأشارت المصادر إلى أن النقيب خالد البلشي طالب اللجوء للتصويت، على هيئة المكتب واللجان، حتي لا تتعطل مصالح الجمعية العمومية، وهو ما اعترض عليه الأعضاء: “محمد شبانة، وعبد الرءوف خليفة، وأيمن عبد المجيد، ومحمد يحيى يوسف”، مطالبين بإعطائهم فرصة للنقاش، وانسحبوا من الاجتماع.

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