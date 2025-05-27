مجازفة وخطر كبير، خبير يطالب إثيوبيا باتخاذ هذا الإجراء بشكل عاجل قبل انهيار سد النهضة

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، آخر تطورات سد النهضة بعد اقتراب انتهاء موسم الأمطار الكبير فى المنطقة الاستوائية مع استمرار امتلاء بحيرة سد النهضة.

وكتب “شراقي” على صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان “توقعات الأمطار الإثيوبية أعلى من المتوسط مع استمرار امتلاء بحيرة سد النهضة”، وقال: “بالقرب من نهاية موسم الأمطار الثاني والكبير في المنطقة الاستوائية (فبراير-يونيو) على بحيرة فيكتوريا، يمكن تقييم الموسم بأنه أعلى من المتوسط حيث وصل منسوب بحيرة فيكتوريا حتى الآن 1137.13 متر فوق سطح البحر، وقد سجلت البحيرة العام الماضى أعلى منسوب فى التاريخ 1137.5 متر فى 14 مايو 2024، وتساهم بحيرة فيكتوريا بنحو 15% من إيراد نهر النيل من خلال النيل الأبيض”.



للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية

وأضاف أنه طبقا لمركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار على الهضبة الإثيوبية التى تساهم بنحو 85% من إيراد نهر النيل خلال الثلاثة أشهر القادمة (يونيو - أغسطس)، من المتوقع أن تكون الأمطار خلال يونيو-أغسطس 2025 أعلى من المتوسط".



بوابات المفيض وتشغيل التوربينات

وتابع: "ما زال بوابات المفيض مغلقة، وبحيرة سد النهضة شبه ممتلئة بالمياه بمخزون حوالي 56 مليار متر مكعب، عند منسوب 634 متر فوق سطح البحر، بفقد 4 مليارات م3 فقط منذ 5 سبتمبر الماضى منها بخر وتسرب ومياه من خلال أنفاق التوربينات، ويزداد الايراد عند سد النهضة خلال الأسابيع القادمة من 20 مليون م3 فى مايو إلى 60 مليون م3/يوم في يونيو، إثيوبيا تكابر بعدم فتح بوابات المفيض لأنه اعتراف بعدم تشغيل التوربينات بكفاءة أمام الشعب الإثيوبي، رغم أن المصلحة لها وللسودان تقتضى بالبدء فورًا في تصريف المياه من اليوم قبل الغد استعدادًا لاستقبال أكثر من 40 مليار م3 خلال الشهور القادمة (يوليو- أكتوبر).

ورد على سؤال متابع للدكتور “شراقي” ماذا لو لم تفتح اثيوبيا أي طريق لتفريغ بعض مياه البحيرة حتى انتهاء موسم الأمطار هل فقط ستمر المياه من فوق الممر الأوسط والجانبي بلا أضرار؟

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "ممكن امرار كل المياه الزائدة والبحيرة مملؤه من خلال بوابات المفيض، ولكن هذا يكون خطر على السد لأن ضغط المياه سيكون أكبر ما يمكن، وفي هذه الحالة مجازفة كبيرة".

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