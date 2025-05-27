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رياضة

هل قرر الرحيل؟ رونالدو يثير الجدل برسالة غامضة بعد نهاية الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عقب خسارة فريقه فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

تغريدة رونالدو المثيرة للجدل

وكتب رونالدو في تغريدته: "انتهى هذا الفصل. أما القصة؟ فلا تزال تُكتب.. ممتن للجميع".

 

الهلال يحجز المقعد الثاني في دوري أبطال آسيا للنخبة 

وكان فريق الهلال قد حسم المقعد الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي على القادسية بنتيجة 2-0، ليضمن المركز الثاني في جدول الترتيب.

 

وفي المقابل، تلقى النصر خسارة مفاجئة أمام مضيفه الفتح بنتيجة 2-3، ليُهدر فرصة المنافسة على بطاقة النخبة، التي ذهبت لصالح الهلال، لينضم إلى الأهلي (حامل اللقب) والاتحاد (بطل الدوري).

ورغم خيبة أمل الفريق، واصل كريستيانو رونالدو تألقه على المستوى الفردي، حيث توّج بلقب هداف دوري روشن للموسم الثاني على التوالي، بعد أن أنهى الموسم بتسجيل 25 هدفًا.

وتفوق رونالدو على أقرب منافسيه، الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، الذي سجل 23 هدفًا، فيما جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد ثالثًا برصيد 21 هدفًا.

 

أرقام رونالدو مع النصر السعودي 

منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير 2023، أثبت كريستيانو رونالدو قدرته على صناعة الفارق. ففي موسم 2022-2023، ورغم مشاركته في النصف الثاني فقط من المسابقة، تمكن من تسجيل 14 هدفًا.

وفي موسم 2023-2024، توج بجائزة الهداف بعد تسجيله 35 هدفًا، قبل أن يحافظ على صدارته هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، ليؤكد استمرارية تألقه في الملاعب السعودية.

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