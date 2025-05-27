14 قرارا صارما من محافظ الإسكندرية بشأن ذبح وعرض الأضاحي الحية بالشوارع

أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارًا بشأن خطة الاستعداد لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت أبرز مواد القرار:

- يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث تتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

- تتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

- حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

- التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

- يصرح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

- يقوم أصحاب محالّ الجزارة الراغبون في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29/ 5/ 2025 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.

- تشكل لجنة بكل حي من الأحياء ومركز ومدينة برج العرب تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الحي المختص وبرئاسة السيد سكرتير عام الحي المختص، وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري، وإدارة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.

- تختص اللجنة المشكلة بالمعاينة الميدانية بعد تلقى الطلبات الخاصة بمحالّ الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الاثنين 3/ 6/ 2025 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.

- كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.

- مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ يتم غلق المحل لمدة 60 يوم، وتحصيل قيمة مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة تقدر بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.

- تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وكذا قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به عقب عملية الذبح.

- بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر تشمل الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة، وتقتصر عملية الذبح داخل المحل -فقط لا غير- دون إقامة شادر وعدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية والإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

- بالنسبة لاشتراطات الذبح بمحال الجزارة مع التصريح بإقامة شادر ملحق تشمل الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة ويجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أية مصدر للتلوث ويجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.

- يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي، والإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك وإقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة والمسئولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

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