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رياضة

فوجئ بالأمر، محمد عمر يكشف عن كواليس اختيار حلمي طولان لتدريب منتخب مصر المحلي

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

قال محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري إن حلمي طولان لم يكن ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب المحلي.

 

طلعت يوسف كان المرشح الأول لتدريب منتخب مصر المحلي 

وقال محمد عمر في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "المهندس هاني أبو ريدة في البداية، طلب من اللجنة الفنية اقتراح العديد من الأسماء لاختيار مدرب منهم لتولي مهمة تدريب منتخب الثاني".

وأضاف: " كانت وجهة نظري طلعت يوسف، بينما رشح حلمي طولان الثنائي حسام البدري وطلعت يوسف".

وتابع: " أحد أعضاء اللجنة الفنية عرض تولي حلمي طولان خاصة وأن البطولة لمدة شهر، وعلى الفور وافقت اللجنة الفنية على هذا الاقتراح وبناءً عليه تم تكليف الكابتن حلمي طولان، وتفاجئ بالأمر وطلبنا منه اختيار جهازه الفني، كما أنه وافق لأنه تكليف وطني".

وبسؤاله عن رفض تعيين مدرب صغير في السن قال: "المدرب الصغير ممكن تخسره تمامًا، لأن هناك منتخبات سوف تشارك بالفريق الأول والبطولة صعبة لذلك كان هناك تخوف على المدرب الصغير".

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محمد عمر حلمي طولان منتخب مصر المحلي اتحاد الكرة طلعت يوسف

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