فوجئ بالأمر، محمد عمر يكشف عن كواليس اختيار حلمي طولان لتدريب منتخب مصر المحلي

قال محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري إن حلمي طولان لم يكن ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب المحلي.

طلعت يوسف كان المرشح الأول لتدريب منتخب مصر المحلي

وقال محمد عمر في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "المهندس هاني أبو ريدة في البداية، طلب من اللجنة الفنية اقتراح العديد من الأسماء لاختيار مدرب منهم لتولي مهمة تدريب منتخب الثاني".

وأضاف: " كانت وجهة نظري طلعت يوسف، بينما رشح حلمي طولان الثنائي حسام البدري وطلعت يوسف".

وتابع: " أحد أعضاء اللجنة الفنية عرض تولي حلمي طولان خاصة وأن البطولة لمدة شهر، وعلى الفور وافقت اللجنة الفنية على هذا الاقتراح وبناءً عليه تم تكليف الكابتن حلمي طولان، وتفاجئ بالأمر وطلبنا منه اختيار جهازه الفني، كما أنه وافق لأنه تكليف وطني".

وبسؤاله عن رفض تعيين مدرب صغير في السن قال: "المدرب الصغير ممكن تخسره تمامًا، لأن هناك منتخبات سوف تشارك بالفريق الأول والبطولة صعبة لذلك كان هناك تخوف على المدرب الصغير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.