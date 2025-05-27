18 مليار جنيه في الطريق، جمال العدل يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أنباء سارة لجماهير القلعة البيضاء.

وقال “العدل” في بث مباشر عبر إحدى الصفحات الجماهيرية المنتمية للزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي:" الأمور المالية داخل نادي الزمالك تسير إلى الأفضل خاصة مع إنشاء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر".

وأضاف:" نتوقع أرباحا مالية تصل إلى 18 مليار جنيه مصري من فرع أكتوبر وهو ما ينعش خزينة النادي ماليًا".

وتابع:" حاليًا لا يوجد أي ديون على نادي الزمالك، ونخطط لإبرام صفقات سوبر لتدعيم فريق الكرة وهناك تركيز شديد لدى لجنة التخطيط لاختيار عناصر مناسبة".

وأشار إلى أن أحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك تلاعب بالجمهور والإدارة بالاتفاق مع والده ولم يجدد عقده في النهاية بعدما وضع مطالب كبيرة وتمت الموافقة عليها في أوقات سابقة.

وأتم قائلًا:" للأسف هذا قصور من إدارة النادي، كان يجب التوقف عن تنفيذ مطالب زيزو لأنها لا تتوقف وتخالف المنطق".

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