مسؤول و3 موظفين وحرامي، تفاصيل سرقة أجهزة مولدات الأكسجين من مستشفي أم المصريين

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج مستشفي أم المصريين للوقوف على ملابسات واقعة سرقة أجهزة مولد أكسجين من داخل المستشفى، تلك الواقعة المتهم فيها رئيس مخازن مستشفى أم المصريين وثلاثة موظفين وسائق توك توك

وتمكنت قوات الأمن من القبض على سائق توك توك أثناء محاولته إعادة 3 أجهزة مولد أكسجين كان قد استولى عليها من داخل المستشفى.

وقرر المتهم عقب ضبطه أنه قد استولى على الأجهزة من رئيس قسم المخازن و3 موظفين وهم: رئيس قسم المخازن وأمينة مخزن المرتجع وموظفة وموظف بالمستشفى.

وأوضح أن المتهمين اتفقوا معه على إعادة الأجهزة لإخفاء جريمة السرقة بعد علمهم بحملة تفتيش من قبل وزارة الصحة مفاجئة.

وبمواجهة المتهمين أنكروا ما اعترف به المتهم وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد بضبط سائق توك توك بحوزته 3 أجهزة مولد أكسجين داخل التوك توك المملوك له، أثناء محاولته دخول مستشفى أم المصريين.

انتقل على الفور المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد إسلام عكاشة، معاون المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن الأجهزة المضبوطة عهدة خاصة بالمستشفى.

وبسؤال إدارة المستشفى، أكّد المسؤولون أن جردًا حديثًا للمخازن كشف عن عجز في 3 أجهزة مولد أكسجين.

وكشفت التحريات الأولية ان المتهمين قرروا إعادة الأجهزة المسروقة بعد علمهم بوجود لجنة تفتيش وجرد من وزارة الصحة، ما دفعهم لمحاولة التستر على الجريمة بإعادة الأجهزة قبل اكتشاف العجز، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم قبل إتمام العملية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار إحالتهم للنيابة العامة.

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