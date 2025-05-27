الصحة تكشف موقف المرضى المحجوزين بمستشفى أم المصريين بعد العطل المفاجئ في الكهرباء

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عن موقف المرضى المحجوزين داخل مستشفى أم المصريين بعد تعرضها لماس كهربائي.

الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن حادث الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، نتيجة حدوث ماس كهربائي، بمستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع الموقف فورًا وفق إجراءات الطوارئ المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية، ونقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى، كما تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة.

وأكد نقل المرضى إلى مستشفيات “إمبابة العام، وأم الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي” وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، وتمت عملية نقل المرضى بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات صحية للمرضى، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.

وأضاف أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًّا على إصلاح العطل الكهربائي، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

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