استهداف مجمع ستافرولين للبتروكيماويات في روسيا بمسيرات أوكرانية

هجوم أوكراني سابق
هجوم أوكراني سابق على منشأة روسية، فيتو
قال فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول الروسية، اليوم الثلاثاء، إن هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة خلال الليل أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية في المنطقة الواقعة في جنوب البلاد.

وأضاف فلاديميروف على تطبيق تيليغرام أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يحدد فلاديميروف المنشأة التي اشتعلت فيها النيران.

وتدير شركة النفط الروسية العملاقة (لوك أويل) مجمع ستافرولين للبتروكيماويات في بوديونوفسك في ستافروبول، كما توجد في المنطقة أيضًا بنية تحتية لخطوط أنابيب الغاز ومواقع تخزين الوقود، وهو ما يجعلها جزءًا من منظومة الطاقة والمواد الكيميائية الأوسع نطاقًا في روسيا.

وتقول  أوكرانيا إن ضرباتها داخل روسيا تهدف إلى شل المجهود العسكري الروسي في الحرب التي بدأتها موسكو منذ ما يقرب من أربع سنوات.

فلاديمير فلاديميروف حاكم منطقة ستافروبول الروسية طائرات مسيرة منشات صناعية مجمع ستافرولين للبتروكيماويات أنابيب الغاز منظومة الطاقة والمواد الكيميائية

