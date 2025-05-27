الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

انخفاض كبير، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة  اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود  طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة على الجنوب،مائلا للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

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طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  17 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى 39
 

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