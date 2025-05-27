مقتل وإصابة 11 شخصا في إطلاق نار بحديقة فيرمونت بولاية فيلادلفيا الأمريكية (فيديو)

وقع حادث إطلاق نار جماعي بحديقة فيرمونت في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، مما أسفر عن قتلى ومصابين.

فقد أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الثلاثاء بأن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص وقُتل اثنان بعد اندلاع إطلاق نار مساء أمس في حديقة فيرمونت في فيلادلفيا.

ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً في شارع ليمون هيل درايف المتفرع من شارع بوبلار درايف.

#BREAKING: 7 people shot at Fairmount Park in north Philadelphia, Pennsylvania.



Witnesses leaving Lemon Hill in Philadelphia’s Fairmount Park where Philly Police have a huge response now shutting down the park after witness reports of shooting with multiple victims.… pic.twitter.com/3bVQr2oHjI — upuknews (@upuknews1) May 27, 2025



مقتل قاصرين

فيما أعلنت الشرطة أن اثنين على الأقل من الضحايا قاصران، دون أن تحدد عمريهما.

كما لم يعرف بعد ما إذا كان تم إلقاء القبض على أي شخص على خلفية إطلاق النار.

في حين قال شهود عيان (قصر) من موقع الحادث، أن شخصين أصيبا بإطلاق النار، مضيفين أن المئات كانوا يحتفلون في الموقع.

أتى ذلك، بعدما شهدت منطقة ليتل ريفر بولاية ساوث كارولينا يوم السبت الماضي حادث إطلاق نار أيضا على متن قارب راسي في الموقع.

فيا أعلنت الشرطة حينها أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا عندما اندلع إطلاق نار خلال تجمع بمناسبة يوم الذكرى على متن القارب.

وتتكرر مثل تلك الحوادث في الولايات المتحدة منذ سنوات، مثيرة العديد من الجدل حول مسألة السلاح الفردي، وسهولة الحصول عليه في العديد من الولايات.

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