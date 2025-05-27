منظمة الصحة العالمية: 25 مليون شخص يعانون من الجوع في السودان

صرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حنان بلخي، بأن المجاعة في السودان تؤثر في 25 مليون شخص، من بينهم 770 ألف طفل، والذين سيواجهون سوء تغذية حادًّا وخيمًا هذا العام.



وأضافت بلخي، في إحاطة إعلامية لجمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين، أن تفشي الكوليرا وشلل الأطفال والحصبة وحمى الضنك والملاريا في وقت واحد يؤثر أيضًا في النظام الصحي الذي دمره النزاع.



ووفق منظمة الصحة العالمية، قُتل أكثر من 1120 شخصًا في 167 هجومًا مؤكدًا على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمرضى والعاملين الصحيين في السودان.

سوء التغذية بين الأطفال

كما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية الحاد في السودان منذ اندلاع الصراع، حيث يعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد داخل البلاد، ويعاني حوالي 3.8 مليون طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية.

وقال قال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا، إن معظم هؤلاء الأشخاص محاصرون في مناطق القتال الدائر حيث يكافح برنامج الأغذية العالمي ووكالات الإغاثة الأخرى من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول المستمر إليهم.

أما بالنسبة لمن يتمكنون من الفرار فهم يذهبون إلى أماكن مثل جنوب السودان أو تشاد، مما يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية القاسية بالفعل في كلا البلدين. ينضم أولئك الذين يصلون اليوم إلى جنوب السودان إلى عائلات تعاني بالفعل من انخفاض حصص الإعاشة والجوع الشديد. ويتزايد سوء التغذية بسرعة بين الأطفال الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة.

وتشير الاتجاهات التي لاحظها برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما يقرب من 4 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعبرون الحدود إلى جنوب السودان يعانون من سوء التغذية عند وصولهم. ولكن هذا الرقم يرتفع إلى 25 بالمائة بين الأطفال في مركز العبور في الرنك بالقرب من الحدود بين السودان وجنوب السودان، مما يشير إلى أنه كلما أمضى الناس وقتًا أطول في المخيمات المؤقتة، زاد احتمال إصابتهم بسوء التغذية.

وأضاف مايكل دانفورد: "ستتفاقم هذه الأزمة ما لم يتم حل الصراع، ومنح الوكالات الإنسانية حق الوصول دون قيود، والحصول على التمويل. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على تقديم الدعم للعائلات في السودان لتجنب تحول أكبر أزمة نزوح في العالم إلى كارثة جوع مع اقترابنا من موسم العجاف".

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