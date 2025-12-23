الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

النقل العام، فيتو
النقل العام، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة النقل العام التابعة لـمحافظة القاهرة وظائف قيادية وإدارية عليا في عدة قطاعات، وتشمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة ومدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية ومديرين عموم لفروع التشغيل التالية "نصر، فتح، إمبابة، المظلات".

بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام بالقاهرة (خاص)

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

واشترطت هيئة النقل العام أن يكون المتقدم للوظيفة  لديه خبرة مهنية قوية وحاصل على  مؤهل دراسي ويمتلك مهارات شخصية وأن يجتاز الدورات تدريبية  المطلوبة طبقًا لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وكشفت هيئة النقل العام عن المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وهي أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة تثبت التاريخ الوظيفي والقيادي وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وعدد 6 صور شخصية.

 

 

وتم فتح باب التقديم على أن ينتهى 21 يناير 2026  ويتم شخصيًّا عبر الأمانة الفنية للجنة القيادات بمبنى رئاسة الهيئة بامتداد شارع رمسيس  بالجبل الأحمر بمدينة نصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتوبيسات النقل العام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة محافظة القاهرة وظائف

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21

محافظة القاهرة ترفع تعريفة ركوب النقل العام والسرفيس 15%

الأكثر قراءة

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

ليل قاس في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

بتهديد وانتقاد لـ سلوت وجوارديولا، ثورة جماهير ليفربول ومانشستر سيتي بسبب صلاح ومرموش

ارتفاع عبد الشمس "سلايت" والذرة، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع في السلفات يقسم وسط الفلاحين، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أكبرها في البتلو، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

أهداف مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي البرتقال وتحرك مبشر في الموز وارتفاع صنفين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads