المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

أعلنت هيئة النقل العام التابعة لـمحافظة القاهرة وظائف قيادية وإدارية عليا في عدة قطاعات، وتشمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة ومدير عام الإدارة العامة للاحتياجات المركزية ومديرين عموم لفروع التشغيل التالية "نصر، فتح، إمبابة، المظلات".

واشترطت هيئة النقل العام أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة مهنية قوية وحاصل على مؤهل دراسي ويمتلك مهارات شخصية وأن يجتاز الدورات تدريبية المطلوبة طبقًا لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وكشفت هيئة النقل العام عن المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وهي أصل + 5 نسخ من تقارير مدعمة تثبت التاريخ الوظيفي والقيادي وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وعدد 6 صور شخصية.

وتم فتح باب التقديم على أن ينتهى 21 يناير 2026 ويتم شخصيًّا عبر الأمانة الفنية للجنة القيادات بمبنى رئاسة الهيئة بامتداد شارع رمسيس بالجبل الأحمر بمدينة نصر.

